Hasel Per Ampel in die Fürstengruft

Mit dem neuen Besuchssystem ist ein Computer-Programm verbunden, das es dem Kassenteam über acht Monitore ermöglicht, das Geschehen in der Höhle zu beobachten. So sieht man etwa die erste große Halle, den „Tempel“ und den Höhlenteich. Da der Zwischengang eng und ein Vorbeigehen nicht möglich ist, wurde hier wie an weiteren Engstellen eine Ampel installiert. Diese zeigt an, dass gewartet werden muss, bis die anderen Besucher aus dem Gang herauskommen. Passieren diese die Lichtschranke, schaltet die Höhlen-Ampel auf Grün. Über eine Ampelanlage erreicht man auch den imposantesten Raum der Erdmannshöhle, die „Fürstengruft“. Diese ist zehn Meter hoch und 30 Meter tief, birgt den „Sarkophag“ und die mit vier Meter Größe mächtigste Tropfsteinsäule der Höhle.

Die Wiedereröffnung der Höhle mit dem neuen Besuchssystem, für das die Kommune rund die Hälfte der Gesamtkosten als Zuschüsse erhielt, war verknüpft mit einem Grillfest des Höhlen- und Heimatvereins und einem Frühschoppenkonzert der „Knastbrüder“ Jeannot und Christian Weißenberger aus Schopfheim. Ersterer hat als Grafiker auch die Infotafeln in der Höhle gestaltet.

Die Erdmannshöhle ist bis 6. November an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet (letzter Einlass 15.30 Uhr). In den Oster- und Pfingstferien ist die Höhle auch werktags geöffnet, ebenso im Juli und August. Denn, so betont der Bürgermeister, die Höhle in Hasel sei eine deutlich über die Region hinausstrahlende Ausflugs- und Touristik-Attraktion.

Neben dem individuellen Besuchsangebot besteht die Möglichkeit zu Sonderführungen für Gruppen außerhalb der genannten Öffnungszeiten – nur nach Voranmeldung beim Bürgermeisteramt Hasel – per E-Mail an: info@gemeinde-hasel.de oder über Tel. 07762 / 806 89-0 oder Fax 07762 / 806 89-20.