Das Dorfverschönerungs-Team hatte sich am frühen Mittag beim Rathaus getroffen, wo sie von Ursula Jost in Gruppen eingeteilt und nach Aufgaben-Übertragung losgeschickt wurden. Vor allem in den Dorfeingangsbereichen, in Hecken und Waldbereichen fand man Unrat, auch Hausmüll und viele Getränkedosen und -flaschen, auch solche mit Pfand, die neben die Straße oder in die Wiesen geworfen worden waren. Darunter waren gerade an den bekannten Bereichen, an denen gerne Ausflügler Station machen, auch viele Dosen einer bekannten Brauerei aus dem schweizerischen Rheinfelden. Die Sammelnden, die sich im Haselbach an die Arbeit machten, fanden dann aber doch noch einiges an Großteilen, etwa Gartenstühle, einen Tisch und Autoreifen.