Hasel Sieg steigert die Festlaune

Von Ralph Lacher

„Seit gut zehn Jahren veranstaltet der Sportverein Hasel ein Oktoberfest im Sportheim. Damals waren wir so etwas wie die Pioniere dieser Festform in Anlehnung an bayrische Gepflogenheiten. Heute gibt es landauf, landab solche Feste“, sagte SV-Vorsitzender Rainer Hartl am Samstagabend im weiß-blau und mit Herbst-Floristik dekorierten Sportheim.

Hasel. Dass das Hasler Oktoberfest auch dieses Jahr ein schöner Erfolg wurde, belege, dass ein solcher Event nach wie vor geschätzt wird im Erdmannshöhlendorf und drumherum, hieß es im Sportheim.

Selbstverständlich war, dass die Servicekräfte in Dirndl und Lederhosen antraten und sich darüber freuten, dass der Großteil der Gäste wunschgemäß ebenfalls in bayrischer Tracht erschien.

Doch der Reihe nach: Am späten Nachmittag gab es einen fußballerischen Festauftakt in Form des Kreisliga-C-Heimspiels des Sportvereins gegen den Nachbarn vom FC Wehr III.

Beide Mannschaften boten guten Fußball; die Platzherren um ihren Trainer Rolf Schwald gingen besonders motiviert zur Sache, denn schließlich sollte mit einem Sieg so richtig Feierlaune fürs Oktoberfest „eingespielt“ werden. Und das gelang bestens – mit 2:0 siegte die Schwald-Elf.

Nach dem Duschen und der Spielanalyse stieg die Truppe in die Lederhosen und ins Karo-Hemd, die „Spielerfrauen“ warteten bereits im Dirndl, und so gewandet wurde gemeinsam bis in die Nacht hinein gefeiert.

Gefrustet waren übrigens auch die Wehrer Kicker nicht, vielmehr feierten sie zünftig mit. Auch die Nachbarn waren überwiegend bayrisch gewandet, hatten sozusagen einen zweiten „Trikotsatz“, eben die Lederhosen mitgebracht, wie der Hasler Trainer anerkennend sagte.

Allen gefiel das kulinarische Angebot, angefangen vom Wurstsalat über die Weiß- und Bratwurst bis zu Brezeln, Kürbissuppe und Schnitzel mit Salat, das die SV-Frauen servierten.

Die Hasler Gastgeber wiesen darauf hin, dass man in drei Wochen einen weiteren Herbstevent auf der Agenda hat: Am Sonntag, 12. November, gibt es ab 11.30 Uhr Metzgete im Sportheim. Das Küchenteam des SV Hasel wird dabei mit Schlachtspezialitäten aufwarten.