Hasel So viele Gäste wie noch nie

Kalt war es, zeitweise sonnig und am Abend sorgte auch noch leichter Schneefall für passende äußere Bedingungen am ersten Advent in Hasel. An diesem Sonntag stand der neunte Adventszauber mit den Hasler Mühli-Häxe als Gastgebern an - und der Advents-Event im Erdmannsdorf wurde wieder zu einem tollen Publikumserfolg.

Hasel (os). Auf dem Dorfplatz, zwischen Kirche und Rathaus, hatte die Clique am frühen Vormittag das kleine Stand- und Budendorf im Dorf aufgebaut, dazwischen Bewirtungsgarnituren platziert, und auch Feuerschalen, in denen dann am Mittag Stockbrot gebacken werden konnte. Der Dorfplatz als Zentrum des „Adventszaubers“ war dann ab Beginn der Veranstaltung eine Stunde vor Mittag richtig stark frequentiert, und es gab durchgängig echte „Druggette“ sowohl an den Ständen wie besonders auch an den Bewirtungsgarnituren.

Dort saßen die Gäste fröhlich plaudernd in schönem Ambiente. Für dieses sorgte auch das Angebot an den Ständen, seien es Korbwaren, Kreatives aus Heu, Bastelarbeiten, Kerzen, Strickereien und weitere textile Handarbeiten, selbst gemachte Pralinen, Honig, Patchwork, Seifen, Schnäpse und Liköre, Holzbasteleien und natürlich Dekos zu Advent und Weihnachten genauso wie Dekoratives mit zeitlosem Charakter.

Und natürlich musste niemand darben beim Hasler Adventszauber. Für Verpflegung, ebenfalls auf den Anlass zum Winteranfang und ersten Advent zugeschnitten, war jedenfalls bestens gesorgt. Es gab Gyros, Flammkuchen, Raclette, Crêpes, Grillwürste, Pommes frites, Kuchen, Waffeln, Linzertorten, Weihnachtsgebäck, kalte und warme Getränke, darunter natürlich Glühwein und Kinderpunsch.

Auch ein kleines, feines Unterhaltungsprogramm gab es, etwa den Besuch des Nikolaus`, selbstverständlich mit prallem Geschenksack ausgerüstet, aber auch die sowohl besinnlichen wie fröhlichen Auftritte der Jugendkapelle der Stadtmusik Wehr und des örtlichen Gesangvereins.

Ganz besonders zauberhaft war es dann am frühen Abend und nach Einbruch der Dunkelheit, als die Beleuchtungselemente an den Ständen die erwartet heimelige Kulisse bildeten – zumal dann Schneeflocken den Anlass gegen Ende begleiteten.

„Wir hatten nicht nur viele Aussteller mit einem passenden Angebot, sondern wohl so viele Gäste wie noch nie. Der Adventszauber hat damit nicht nur im Dorf für Furore gesorgt, sondern sehr viele Leute von auswärts angelockt“, sagte am Ende der Veranstaltung Roland Artmann von Vorstand der Mühli-Häxe.