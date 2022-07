Hasel Treppen schützen vor Hochwasser

Kurzschlüsse bei elektrischen Anlagen

Manche Treppenanlagen, über die das Erdgeschoss des Hauses zu erreichen ist, verhindern, das Hochwasser in das Gebäude eindringt. Linsin zeigte zahlreiche Bilder von Häusern, die vom Hochwasser bedroht sind, und Flächen in Glashütten, die als Rückhaltegebiete dienen. Er ging auch auf die Wanderung von Regenwolken im Südwesten ein, sprach davon, dass Unwetter über Gersbach hinwegzögen, es in Todtmoos ein Regenloch gebe und es am Schluchsee oft regne. Hochwasser, so Linsin weiter, führe dazu, dass Wasser in die Fußbodenisolierung eindringe, es Kurzschlüsse elektrischer Anlagen gebe und zu Schlamm und Abwasser in Räumen komme. Der Bauingenieur zeigte zahlreiche technische Zeichnungen, die verdeutlichten, wie Hochwasser in den Keller eindringen, aus der Toilette in das Bad fließen und das Siphon aus der Wand drücken kann. Bewohner von Einliegerwohnungen dürfen die Gefahren des Hochwassers nicht unterschätzen, so seine Botschaft. Dringt von oben Wasser in die Wohnung und lässt sich die Tür des überfluteten Raums nur nach innen öffnen, besteht Lebensgefahr.

Öltanks sind gefährdet und können umkippen

Schäden verursacht Hochwasser auch im Heizöllager. Besonders gefährdet sind die halb gefüllten Öltanks, die umkippen und auslaufen können. Ölgeruch durchzieht dann das Haus. Ein Mann berichtete, dass er sich wasserdichte Kellerfenster und ein wasserdichtes Garagentor gekauft habe. 70 Euro pro Fenster habe er gezahlt.