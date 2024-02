Hauinger Buurefasnacht: Adrüllete sucht in der Narrenwelt seinesgleichen

Nur noch acht Figuren: Der Storch fehlt bereits. Foto: Marco Fraune

Kein Storch mehr dabei

„So lange ich Spaß habe und gesund bin, mache ich auch weiter mit.“ Das Zunftmeister-Team arbeite gut zusammen, da kann er es verkraften, dass die Fasnachtsflamme in der Familie nicht gezündet hat.

Nachwuchsprobleme gibt es in den Cliquen. Wer zum Abschluss der Zeremonie durchzählte, vermisste die Storchen-Clique, immerhin auch eine der Gründungscliquen von 1961. „Die haben keinen Nachwuchs“, erzählt der Zeremonienmeister im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die sind nicht mehr lauffähig.“ Der Bär war zwar als Fasnachtsfigur dabei, doch auch dieser Clique fehlen neue Mitstreiter, nur durch externe Unterstützung war der Bär daher präsent.

In den nächsten zehn Jahren werde sich die Hauger Buurefasnacht weiter verändern, ist Renckly sicher. Neue würden kommen, alte gehen. Wie viele der insgesamt zuvor neun Symbolfiguren bleiben werden, zeige sich dann.

Die Glunkis zogen am Donnerstag durch Hauingen. Foto: Marco Fraune

Der große Umzug

Mit hohen Ausgaben ist der Verein Buurefasnacht Hauingen im Vergleich zur Lörracher Narrengilde nicht konfrontiert, erzählen Vorsitzender Dirk Bender und Zeremonienmeister Renckly vor und während des Hemdglunkiumzugs, der musikalisch durch die Guggemusik Ohreputzer aus Lörrach verstärkt wird. Da sich der Hemdglunkiball nicht rentiert habe, haben die Organisatoren diesen aus dem Programm genommen, am Nachmittag gab es in der Halle aber Kinderprogramm. Um den Buureball am Samstag kümmert sich außerdem der örtliche Musikverein.

Die Guggemusik Ohreputzer aus Lörrach spielte auf. Foto: Marco Fraune

Der absolute Höhepunkt steht aber erst am Sonntag an. Mit Blick auf die Wetterprognosen rechnet Bender sogar mit bis zu 25 000 Besuchern, 2800 Hästräger sollen kommen. Damit alle Wagen gut durch den Ort fahren können, gelten für diese auch Größenbeschränkungen – nicht, dass sich wie in Lörrach große Lücken aufgrund der Logistik auftun und der Umzug dann vier Stunden dauert. Vielmehr soll der dörfliche Charakter der Fasnacht auch insgesamt gewahrt werden.

Ortsvorsteher Günter Schlecht wurde am Donnerstagabend von den Narren in Ketten gelegt. Foto: Marco Fraune

Ortsvorsteher entmachtet

Und dazu zählt traditionell die Entmachtung des Ortsvorstehers – für Günter Schlecht aufgrund der vielen Dienstjahr schon Routine. Der symbolische große Schlüsse wandert gleich bei Donnerknall aus der Narren-Kanone in Richtung des Buurefasnachts-Vorsitzenden. „Däs Roothuus, däs isch mei, und u häsch defür jetzt frei.“ Kurz darauf schwenkt Schlecht die weiße Fahne. „Um Gnade bitt ich, jo kei Uffstand, Sprengstoff und Füür, de Wiederufbau chunnt uns nämlich düür, und d’Lörracher wäre froh, das Rothuus z’Hauge wär nümmi do!“ So weicht er dann der Übermacht der Narren und Hemdglunki, die nach der Adrüllete die Fasnacht in Gaststätten und der angrenzenden Halle feiern. Erst am Montagabend soll Schlech seinen Schlüssel zurückbekommen.