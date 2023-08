Haus an der Wiese Positive Bilanz nach einem Jahr

Das öffentliche Café ist noch nicht überall im Dorf bekannt; die Nähe zum Kindergarten mache sich aber schon für beide Seiten positiv bemerkbar. So gibt es beispielsweise gegenseitige Unterstützung bei der Pflanzenpflege und die Älteren freuen sich über Auftritte der Kindergartenkinder im Heim.

Alles in allem fügen sich das neue Haus und seine Bewohner laut Aussage aller Anwesenden sehr gut ins Dorf ein, heißt es in der Mittelung. Die großen Befürchtungen, die Gegner eines Baus gehegt hatten, hätten sich nicht erfüllt. Damit sehen sich die Hausener SPD-Mitglieder in ihrer Haltung bestärkt: Sie hatten sich stark für das Pflegeheim eingesetzt.

Jonas Hoffmann stellt fest: „Der Kampf für Inklusion ist kein einfacher. Oft müssen erst einmal gedankliche und physische Barrieren abgebaut werden. Es ist schön zu sehen, dass das Zusammenleben in Hausen nach fast einem Jahr schon gut funktioniert.“

Bürgermeister Philipp Lotter ergänzt: „In einer älter werdenden Gesellschaft braucht es Orte, an denen Menschen altersgerecht leben und Gemeinschaft pflegen können. Einsamkeit ist Gift für unser Zusammenleben. Vielen Dank an alle, die das Haus an der Wiese zu einem lebenswerten Heim machen!“