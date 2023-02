Haus der Sicherheit in Steinen Polizei fordert mehr Platz

Polizei macht Druck

Laut Sitzungsunterlagen ist das Anliegen für die Polizei dringend. So habe der Leiter des Polizeireviers Lörrach angekündigt, dass man sonst nach Alternativen außerhalb Steinens suchen werde.

Die Polizei benötigt mehr Fläche für mehr Personal und Technik wie beispielsweise die Zutrittskontrolle. Wichtig sei der Standort Steinen angesichts der guten Verkehrsanbindung und auch des neuen Zentralklinikums.

Gute Ausstattung

Was seitens der Polizei darüber hinaus für das Haus der Sicherheit spreche, seien die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, die laufende Aufrüstung und Sanierung der Leitstelle, die Breitbandanbindung mit der PoP-Station und die Notstromversorgung.

In Sachen DRK spricht die Verwaltung von einer überfälligen Anpassung, keineswegs aber von einem Rauswurf. Sie verweist auf die eingeschränkten Aktivitäten des Ortsvereins. Angesichts des Platzmangels im Haus der Sicherheit beantragte die SPD-Fraktion, zu prüfen, ob eine Aufstockung dort möglich ist, und forderte eine Machbarkeitsstudie.

Teure Aufstockung

Die Verwaltung schlägt ebenfalls eine Machbarkeitsstudie vor, führt aber eine Reihe von Argumenten dagegen auf. Die positive Formulierung sei eine Formsache, erläuterte Günther.

So könne das Bauamt wegen Personalmangels die Machbarkeitsstudie nicht zeitnah in Angriff nehmen, heißt es in den Unterlagen.

Die Aufstockung könnte frühestens im Jahr 2024 in Angriff genommen werden. Die Polizei brauche den Platz aber dringend. Angesichts von geschätzt mehr als 800 000 Euro Kosten für die Aufstockung habe man mit dem Umbau eine gute Lösung gefunden, sagte Braun.