Hausen Feuchtgebiete erhalten

Waldarbeiter legen Zuläufe

Bei Andreas Bechtel, Leiter des Bauhofs Hausen, sei sie nicht auf taube Ohren gestoßen. Er habe sich die sensiblen Stellen an den Waldwegen zeigen lassen und dann mit seinen Mitarbeitern die Zuläufe von Dolen so angelegt, dass kleine Wasserbecken entstanden sind. „Die Mitarbeiter haben ganz großartig ausgebaggert und damit diese Biotope für die nächsten Jahre gerettet“, freut sich die Hausenerin. Ohne diesen Einsatz wären wahrscheinlich 90 Prozent der wertvollen Biotope verloren, schätzt sie. „Ich war richtig glücklich, als ich das gesehen habe.“ Selbst die selten gewordenen Salamander und ihre Larven hat sie just in jenem Waldgebiet gesehen.