Hausen: Für eine saubere Landschaft

Die alljährliche Aktion fand bei „Kaiserwetter“ statt. 63 Personen versammelten sich um Punkt 9 Uhr am Bauhof in Hausen. Darunter waren viele Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr erschienen aber auch viele Hausener Bürger, die nicht in einem Verein tätig sind. Auch Bürgermeister Philipp Lotter war dabei – und half tatkräftig mit, so der Verein.

Innerhalb von etwa zwei Stunden hatten die Helfer rund 2,5 Kubikmeter Müll eingesammelt; dies entspräche etwa dem Müll der vergangenen drei Jahren. Viele kleine Dinge wurden eingesammelt– unter anderem sehr viele Zigarettenstummel, die zum Teil in großen Mengen auffindbar waren. Neben den kleinen Teilen wurden aber auch große Gegenstände gefunden. So wurden eine Matratze, ein Wellblech, ein Bürostuhl und ein Kinderwagen im öffentlichen Bereich der Gemeinde eingesammelt.