Hausen „Huuse Ho, jetz isch’s vorbei, mit dere Narretei“

Die Trauergemeinde begleitete die Puppe „Fasnacht 2023“ auf deren letztem Weg vom Fasnächtler-Stammdomizil „Adler“ bis zum Schulhof.

Fasnächtler flennen

Oberzunftmeister Björn Keller verkündete mit – doch etwas heiserer Stimme –, was die Stunde geschlagen hat für die Fasnacht. „Huuse Ho, jetz isch vorbei, mit dere schöne Narretei, sechs Dag lang hän mir Fasnacht gmacht, hän gsunge, gschunkelt, danzt un glacht. Hän gmeint mit chönne alles toppe, un dänkt nüt wo uns cha stoppe. Doch hüt isch wieder alles umme un mir stön grad wie di Dumme. Dem Fasnachtskerli sag i grad, bisch gsi e guete Kamerad. Doch jetzt muesch du arme Chaib gli brenne, un mir stön do un duen nur flenne. Mir löhn jetzt unsri Fasnacht go, mit eme ledschte Huuse-Ho!“