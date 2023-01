Hausen im Wiesental 1300 Euro für den Wünschebus

Von Ralph Lacher

Hausen/Weil am Rhein. Zusammengekommen war der Betrag von 1300 Euro beim „musikalischen Weihnachtsmarkt“, den die Hebelmusik im Advent veranstaltetet hatte. „Wir haben Selbstgebackenes und Selbstgebasteltes verkauft und auch um Spenden für den Wünschebus gebeten. Die Resonanz darauf war enorm und wir waren sehr überrascht vom finanziellen Ergebnis“, erzählte Sandra Boos. Mario Steffens fügte an, dass er als Gast der Benefiz-Veranstaltung in Hausen beeindruckt davon war, mit wieviel Elan und Engagement kleine und große Hebelmusiker für die gute Sache „Wünschebus“ im Einsatz waren. „Wir haben gerade aus der Raumschaft im mittleren, kleinen und oberen Wiesental in der Vergangenheit viele Spenden erhalten, allerdings noch nie eine so hohe Einzelspende“, sagte der Palliativ-Mediziner.