Hausen im Wiesental Blickfang mit Hebel-Zitat

„Es ist für mich wahr und bleibt für mich wahr, der Himmel ist nirgends so blau, und die Luft nirgends so rein, und alles so lieblich und so heimlich, als zwischen den Bergen von Hausen“, ist dort das bekannte Zitat von Hebel unter seinem Konterfei zu lesen. Auch das Energiedienst-Kleinwasserkraftwerk an der Wiese, in dem Strom aus erneuerbarer Energie erzeugt wird, wurde symbolträchtig in Szene gesetzt.

Bevor der Künstler ans Werk gehen konnte, sei die komplette Fassade saniert und grundiert worden, um den Platz für das Kunstwerk vorzubereiten, so Andreas Merk, ED Netze-Anlagenverantwortlicher für die Station.

„Das gemeinsam erarbeitete Ergebnis kann sich sehen lassen“, freut sich Bürgermeister Martin Bühler. „Johann Peter Hebel wäre davon gewiss genauso begeistert gewesen wie wir“, ist sich Bühler sicher.