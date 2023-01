Hausen im Wiesental Bühler zieht Veto zurück

Am Mittwoch hatten sich die Gemeinderäte, die Feuerwehr, die Deutsche Reihenhaus AG (Bauträger), Stadtplaner Stephan Färber (Stadtbau Lörrach), der benachbarte Grundstückseigentümer und die Verwaltung vor der Feuerwache getroffen, um sich über den Platzbedarf der Feuerwehr zu informieren. Die Brandbekämpfer wollen das Projekt nicht verhindern, aber Kollisionen mit in das Wohngebiet fahrenden PKWs vermeiden, so die Botschaft. Außerdem muss das gefahrlose Ein- und Ausrücken der Feuerwehrfahrzeuge sichergestellt sein.