Hausen im Wiesental „Es werden 100 000 Leute erwartet“

In diesem wird eine 50-köpfige Musikertruppe aus dem Wiesental mitmarschieren. Die Gastkapelle in Pratteln setzt sich aus 28 Hebelmusik-Angehörigen und 19 Stadtmusikern aus Schopfheim, einem Schlagzeuger vom Musikverein Fahrnau und einer Querflötistin vom Musikverein Tegernau zusammen.

„Wir sind in der Hebelmusik zwar 48 Kapellenmitglieder. Aufgrund der Urlaubszeit konnte ich aber nur knapp 30 davon aufbieten. Und da war es gut, dass unser Ehrendirigent und Stadtkapellmeister in Schopfheim, Joachim Wendland, sofort zugesagt hat, die entsprechenden Musikerinnen und Musiker aufzutun“, sagt Sandra Boos.

Gemeinsam wurde schon mehrfach unter Stabführung von Hebelmusik-Dirigent Jean Christoph Naas geprobt, und es klappe alles bestens mit dem Zusammenspiel.

4000 Umzugsteilnehmer, Hunde, Kühe und Pferde

„Nach Veranstalterangabe werden am Festumzug 4000 Menschen mitwirken, dazu kommen je 30 Schafe und Ziegen, 50 Hunde, 30 Kühe und 130 Pferde sowie 20 Gespanne und diverse Oldtimer-Fahrzeuge mit Motor“, so die Hebelmusik-Chefin. Es werden rund 100 000 Zuschauer an der fünf Kilometer langen Umzugsstrecke durch Pratteln erwartet.

Mit dem musikalischen Mitwirken am Brauchtums- und Festumzug ist es aber noch nicht alles, was die „Wiesentäler Musikvereins-Auswahl“ in Pratteln leisten darf. Der „Basler Tanz“, der an jenem Freitagabend im so genannten „Örgelihuus“ in Pratteln zur Aufführung kommt, wird von den deutschen Gästen musikalisch begleitet.

„Das alles betrachten wir als Ehre und Bestätigung sowohl für unser musikalisches Niveau wie auch für unser Engagement in Sachen Brauchtumspflege“, freut sich Sandra Boos.