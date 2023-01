Hausen im Wiesental Format für die Fasnacht

1962 beschlossen einige junge Männer, dem losen Narrentreiben ein Ende zu setzen und die Narretei in Hausen in geordnete Bahnen zu lenken. Die Gründungsversammlung der Narrenzunft fand am 26. Mai 1962 im Gasthaus „Adler“ statt, zum ersten Präsidenten wurde Helmut Mrohs gewählt. 1963 wurde von der neu gegründeten Narrenzunft in der Festhalle unter Mitwirkung der örtlichen Vereine und der Fasnachtsgesellschaft Zell der erste bunte Abend veranstaltet. Ebenso der Hemdglunki-Umzug mit Narrentreiben in der Festhalle. Somit kann man in diesem Jahr doch einen runden Geburtstag feiern - eben 60 Jahre seit den ersten Veranstaltungen.