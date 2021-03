Hausen im Wiesental Für Frieden, Gerechtigkeitund Frauenrechte

Hausen. Am 5. März wird in über 150 Ländern der Erde der Weltgebetstag der Frauen gefeiert. In diesem Jahr ist es coronabedingt nicht möglich, den Weltgebetstag in gewohnter Weise zu feiern. Am Freitag, 5. März, ist deshalb um 19 Uhr ein Gottesdienst zum Weltgebetstag auf Bibel TV zu sehen. Darauf weist das Vorbereitungsteam der Pfarrgemeinde St. Josef und der evangelischen Kirchengemeinde Hausen-Raitbach in einer Mitteilung hin.

Vanuatu steht im Mittelpunkt des Weltgebetstags