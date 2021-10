Hausen im Wiesental Hebelmusik zeigt Spielfreude

Hausen (os). Und auch das Wetter spielte mit, es war etwas frisch, aber sonnig. Der erste Auftritt der Gesamtkapelle seit dem Weihnachtskonzert am 1. Dezember 2019 fand unter 3G-Bestimmungen statt.

Nach der Begrüßung durch Conférencier Heiko Bieri legte die Kapelle unter Stabführung des Elsässers Jean-Christophe Naas gleich fetzig los mit Polkas und Märschen. Später kam auch modernes Liedgut zur Aufführung, etwa ein Medley mit Songs der Band Queen und weiteren Songs aus den 1980er Jahren wie etwa „Eye Of The Tiger“, „Welcome To The Jungle“, „Up Where We Belong“ oder „Time After Time“. Mal rockig, mal getragen und balladesk – immer prägte Spielfreude den gut eineinhalb Stunden dauernden Vortrag der Hebelmusik.