Hausen (chs). Die Verwaltung hat kürzlich mitgeteilt, dass die Jagdgenossenschaft Hausen (zuständig für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk) und der Gemeinderat (zuständig für den Eigenjagdbezirk) in ihren nicht-öffentlichen Sitzungen am 25. Oktober beziehungsweise am 26. Oktober vergangenen Jahres beschlossen haben, den Jagdbezirk an eine Pächtergemeinschaft zu vergeben.