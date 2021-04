Hausen im Wiesental Nicht alle Gäste zeigen Manieren

Mit großer Begeisterung wurden die Gäste empfangen, auch wenn es dem ein oder anderen Gast wohl noch an Manieren mangelte. So waren die Geißen mit dem ihnen zugewiesenen Platz im Garten nicht zufrieden und versuchten sogar, durchs Fenster in die Innenräume des Kindergartens zu gelangen, zu groß war wohl ihre Neugierde, wie es in den Räumen des fast fertigen Neubaus aussehen mochte. Der bunte Zwerghahn ließ zur Freude der Kinder ununterbrochen ein für seine Größe erstaunlich kräftiges Kikeriki ertönen, und Henne und Kaninchen genossen sichtlich die Zuwendung der Kinder.

Ermöglicht wurde dieses besondere Ereignis durch die Unterstützung einiger Hausener Familien, insbesondere der Familie Nagel, denen herzlich gedankt wurde. Zu einem richtigen Fest gehören natürlich auch Essen und Trinken sowie ein Unterhaltungsprogramm für die Kinder, was im Rahmen der geltenden Coronavorschriften nach dem Besuch der Tiere in den Gruppenräumen stattfand, heißt es in einer Pressemitteilung.