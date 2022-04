Hausen im Wiesental Putzkolonnen in Wald und Flur

Als man sich nach fast vier Stunden Sammeln am Vereinsheim des Angelsportvereins zum gemütlichen Grill-Ausklang traf, stellte Uli Wagner erfreut fest, dass zwar immerhin 1,5 Kubikmeter Müll gesammelt wurden. Das sei aber nur etwas mehr als die Hälfte vergangener Putzaktionen, so Uli Wagner. Die Ausbeute war in diesem Jahr wohl deshalb so gering, vermutete der Schwarzwaldvereins-Chef, weil in den vergangenen zwei Jahren eben kaum Festivitäten in und um Hausen herum stattfanden. So gab es fast keine leeren Getränkedosen oder Flaschen im Sammelgut. Spektakuläre Funde wie in früheren Jahren, Fahrräder, Autoreifen, Kühlschränke oder andere Geräte, die man auch aus der Wiese gefischt hatte, gab es heuer ebenfalls nicht. Ärgerlich waren die vielen Zigarettenkippen, die, so Wagner, bekanntlicherweise umweltschädlich sind, aber auch gut recycelt werden können.