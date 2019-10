Hausen im Wiesental Raum geben für Schmerz und Klage

Einfühlsam stellte die Referentin die Frage, wer denn eigentlich des Trosts bedarf. „Der trauernde Mensch oder vielleicht ich selbst, die gerne Trost spenden möchte? Und will der trauernde Mensch Trost und welchen?“ Dies gelte es zu erfragen und die eigene Befindlichkeit und Unsicherheit zum Ausdruck zu bringen.

„Wenn ich frage: ’Was kann ich für Dich tun? Was brauchst Du an Trost?’, dann kann mein Gegenüber seine Vorstellung von Trost benennen. Ob sie oder er und in welcher Form auch immer Unterstützung wünscht.“

So fragte die Theologin in der Krankenhausseelsorge, ob sie dem schwerkranken oder sterbenden Menschen etwas vorsingen, für ihn beten oder einfach nur die Hand halten solle.

Und sie bekam ganz konkrete Antworten von den Menschen, die hierzu in der Lage waren.

Denn Dagmar Kreitzscheck betonte, dass der Trost für jeden Menschen anders aussieht, also ganz individuell ist. Und sie erläuterte, dass der leibliche Trost genauso wichtig ist wie der geistige oder geistliche.

Denn vielleicht erquickt den Schwerkranken oder auch die Trauernde eine Lieblingsspeise oder ein heißes Getränk.

Vielleicht möchte er oder sie in den Arm genommen werden oder eben auch nicht. Auch eine bestimmte Musik kann trösten.

Es wurde auch betont, dass das individuelle Trauern zu akzeptieren ist. So könne es durchaus sein, dass der Schock des erlebten Todes eines nahen Angehörigen erstmal verdrängt würde und sich jemand in Arbeit „flüchtet“ oder auch in Ablenkung anderer Art.

Dies sei gleichsam ein Schutzmechanismus der Seele und habe seine Berechtigung.

Den Trauernden in seinem Leid wahrnehmen

Auch könne es durchaus mal wohltuend sein, nicht über das Leid, sondern vielleicht über den Alltag zu reden: sozusagen Smalltalk, und das falle den Menschen ja auch wieder leichter. Aber, so die Quintessenz für die Zuhörenden: stand- und aushalten, ehrlich die eigene Sprachlosigkeit oder Ohnmacht benennen und damit den trauernden Menschen sehen und in seinem Leid wahrnehmen, darauf komme es an.

Dies war ein Vortrag, der die zahlreich Interessierten nachdenklich und bereichert zurückließ. Darum gilt der Dank den Veranstaltern, dem Bildungswerk der Seelsorgeeinheit Mittleres Wiesental, der evangelischen Erwachsenenbildung Hochrhein-Markgräflerland, der ambulanten Hospizgruppe Schopfheim und der ökumenischen Krankenhausseelsorge.

ANGELIKA PROSS