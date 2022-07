Zum ersten Mal seit der Einweihung des Neubaus im vergangenen Herbst wurde im Kindergarten Leuchtturm in Hausen ein Sommerfest gefeiert. Das Thema „Wasser“ hat hervorragend zum Sommerfest und dem heißen Sommertag gepasst, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung. Nach der Eröffnung durch Kindergartenleiter Oleg Stavnicuk sorgte eine Zaubershow für Staunen. Münzen wurden hergezaubert, Bälle wechselten unsichtbar die Hände und ein Kind schwebte in der Luft. Mit dem Thema Wasser beschäftigen sich die Kinder während der vergangenen Tage intensiv und beim Sommerfest hatten die Kinder großen Spaß an den verschiedenen Wasserspielen. Viele Mitmach-Stationen luden die Kindergartenkinder, ihre Geschwister und Eltern zum Staunen, Erleben und Ausprobieren ein. So konnten die Kinder aus Perlen und Muscheln Ketten erstellen, sich an unterschiedlichen Techniken beim Bilder malen erproben, einen Geschicklichkeitsparcours absolvieren, Enten und Boote angeln oder riesige Seifenblasen machen. Bei anderen Stationen ließen sie sich ein Tattoo aufmalen oder absolvierten einen Fühlparcours. Eine kleine Belohnung durften sich die Kinder abholen, die alle Mitmach-Stationen ausprobiert hatten. Auch für Bewirtung war durch die Eltern der Kindergartenkinder gesorgt. Foto: zVg