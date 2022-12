Hausen im Wiesental Turner zeigen ihr Können

Geehrt wurden die Kinder und Jugendlichen, die in diesem Jahr einen Podestplatz erreicht haben: Beim Sportfest am 25. Juni in Rheinfelden wurde Laura Vogt Erste, Pia Frommherz wurde Zweite beim Leichtathletik-Dreikampf. Die beiden belegten auch die ersten beiden Plätze beim 800-Meter Finale, Lea Vogt wurde hier Erste in der Altersklasse U 10. Beim Dachsberg Turnfest im Juli wurden Leni Strübe Zweite und Lena Jäger Dritte beim Wahlwettkampf der Jahrgänge 2005 / 2006. Der TV Hausen mit Anna Hornburg, Amy Lockwood, Albina Krasniqi und Cara Jehle erreichte den dritten Platz beim Wälderwettkampf, der die Disziplinen Holz stapeln, Baumstamm sägen, Nägel schlagen und Hut-Übergabe beinhaltet. Das gleiche Team ergänzt um Leni Strübe und Lena Jäger wurde Zweiter bei der sechs mal 60 Meter Pendelstaffel. Lob gab es auch für die 27 Jugendlichen und Erwachsenen, die in diesem Jahr ein Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold bekommen haben.