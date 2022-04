Hausen im Wiesental Weltkulturerbe: Hebelfest scheitert im ersten Anlauf

20. Jahrestag Erfurter Schulmassaker: Opfer im Fokus des Gedenkens

Am 26. April 2002 erschießt ein ehemaliger Schüler am Erfurter Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen. Auch 20 Jahre nach dem Schrecken wird in der Thüringer Landeshauptstadt die Erinnerung an die Opfer lebendig gehalten.