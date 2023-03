Hausen Klänge von den britischen Inseln

Dirigent Jean-Christophe Naas übernahm einen Geigenpart des temperamentvollen Stücks „Galway Girl“ nach einem Lied von Ed Sheeran und bewies, dass er nicht nur ein beeindruckender Orchesterleiter und phantastischer Hornist ist, sondern auch brillant Geige spielen kann. Es schlossen sich Medleys der Gruppe „Coldplay“ sowie „The Best of Ed Sheeran“ an.

James Bond lässt bitten

Der offizielle Musikteil endete mit einem Ausflug in die Welt von Spionage und Action. Ein Bond-Medley mit Stücken wie „Goldfinger“ oder „Skyfall“ zeigte zum Schluss nochmal die besondere Klasse des Orchesters mit fulminanten Einsätzen und starker Dramaturgie.

Noch-Bürgermeister Martin Bühler als Präsident der Hebelmusik bedankte sich für den „wunderschönen Konzertabend“. Dieser sei „richtig numme gued“. Er erinnerte sich in seiner Ansprache an zahlreiche Reisen und Ausflüge, die er mit der Hebelmusik unternommen hat und wendete sich an die drei Bürgermeister-Kandidaten im Saal: „Mit der Hebelmusik im Rücken kann man immer gut fortgehen.“

Der Dank von Sandra Boos ging an alle, die zum Gelingen des Konzerts beigetragen hatten. Natürlich durfte sich das Orchester nicht ohne Beifall verabschieden. Unter mehreren Stücken befand sich auch das traditionelle „Hoch Badnerland“, wobei sich viele Gäste erhoben und lautstark und textsicher mitsangen.

Das Orchester erhielt ausdauernden und intensiven Beifall für einen lange vermissten genussvollen Konzertabend.