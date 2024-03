Hausen: Märchenstunde auf alemannisch

Was Lytwyn besonders reizte, waren das Übertragen von hochdeutschen Märchen ins Alemannische; einige der so geschaffenen Werke präsentierte sie den interessierten Zuhörer im Hebelhaus, frei vorgetragen und mit Gestik und Mimik passend untermalt. Im altbekannte „Märli“ vom süßen Brei wurde „Babbe“ gekocht, das japanische Märchen „Der Reiskuchen“ wurde ins Hebeldorf verlegt, wobei sich Lizzi und Mampfi am selbst gebackenen „Chriesiwaie“ erfreuten. Spannend war es.

An anderer Stelle waren die „Übersetzungskünste“ der Zuhörer selbst gefragt, um ein russisches Märchen, in hochdeutscher Sprache vorliegend, ins Alemannische zu übertragen. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen.

Dialekt als Heimat

Bei einer spontanen Aktion sollten die Besucher ihre Beziehungen zum Alemannischen nennen – die überwältigende Mehrheit der Antworten war positiv: „Meine Heimat“, hieß es da, und „kommt von Herzen“, aber auch ein kritisches „werden nicht verstanden“. Zusammengefasst indes lautete der Tenor: „Die schönste Sprache.“

Den Abschluss des kurzweiligen Abends gestaltete der pensionierte Hausener Lehrer Siegfried Schmieg. Da ging es um Unterschiede und Abgrenzungen zwischen „badisch“; „schwäbisch“ und „alemannisch“, um geografische Siedlungsgebiete und politische Begrifflichkeiten. Klar wurde über alle Feinheiten hinweg: Alemannen und Schwaben sind ein Stamm.

Schimpfen auf alemannisch

Geschmeidig leitete Schmieg dann über zum Reichen Fundus alemannischer Schimpfwörter: Seckel, Simpel, Düpflischisser waren ebenso vertreten wie „tierische“ Miniaturen (der „Halbdackel“ zum Beispiel) oder Ausrufe wie „Gopferdori“ und „Gopferdeckel“. Die Lacher hatte der Sprachkenner damit auf seiner Seite.