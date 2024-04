Hausen: Neuer Rettungsweg für die Grundschule

Er stellte mit Felix Hauf vom Planungsbüro die Beschilderung vor. Der Radverkehr hat auf der Fahrradstraße grundsätzlich Vorfahrt, was durch die Schilder „Vorfahrt“ und „Vorfahrt gewähren“ an allen Einmündungen verdeutlicht wird. Die Verkehrszeichen „Aufhebung der 30er Zone“ entfallen aufgrund des Verkehrszeichens „Fahrradstraße“. Während die Beschilderung vom Vollzugsdienst Schopfheim und dem Polizeipräsidium Freiburg vorgegeben ist, kann die Gemeinde entscheiden, wie viele der roten, breitflächigen Fahrradstraße-Piktogramme sie auf die Straße aufbringen will. Erich Greiner (Freie Wähler) meinte, ein solches Piktogramm brauche man nicht unbedingt an jeder Kreuzung.