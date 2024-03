Hausen: Verdiente Bürger werden geehrt

Bauprojekte

Sein Blick auf wichtige Projekte des Dorfes führte Lotter direkt zum Bebauungsplan „Obere Rütte Süd“, welches das erste größere Bauprojekt im Jahr 2023 war. Es umfasst die Ansiedelung von 13 bezahlbaren Reihenhäuser. Da der BUND gegen die Bebauung geklagt hatte, müssen nun ein Umweltschutzgutachten nachgeliefert sowie Ausgleichsmaßnahmen auf dem Nachbargrundstück getroffen werden.

Ein wichtiges Projekt ist die laufende Umgestaltung der „neuen Ortsmitte“ rund um Hebelstraße, Schule und Sutter-Areal. Der Schulhof sei in den vergangenen Sommerferien in Rekordzeit neu gestaltet worden. In der nächsten Zeit geht es im Quartier weiter voran: Nach Ostern sollen 13 Bergahornbäume entlang der Hebelstraße gepflanzt werden. Die Asphalt- und Pflasterarbeiten in der Hebelstraße, in welcher die Leitungen für eine Breitbandversorgung und Nahwärme für die katholische Kirchengemeinde gelegt wurden, sollten bis zum 10. Mai abgeschlossen sein. Anschließend soll der Rindenmulch im Park vor dem Musikpavillon entfernt und die Fläche neu bepflanzt werden. Die Arbeiten im Kreuzungsbereich Teichstraße/Zweierweg starten ebenfall um diese Zeit herum und sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.