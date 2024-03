Hausener Narrengericht: Richter Gnadenlos geht in den Ruhestand

Noch nie ein Freispruch

Und das zeigt, worum es bei den Urteilen geht: das Feiern. Einen Freispruch gab es noch nie, betont Brugger. Allerdings zeigt ein Blick ins Archiv: Einmal war es fast so weit, als die Sparkasse Kaffee und italienische „süße Stückle“ springen lassen musste. Das komme beinahe einem Freispruch gleich, sagte Brugger damals. Hintergrund war, dass dem Espresso-Mobil der Bank beim Hebelfest der Sprit ausgegangen war, was einiges an Aufsehen verursacht hatte. Insbesondere, als „Anzugträger“ unter das Mobil krochen, um herauszufinden, warum es nicht ansprang. Bei einem anderen Fall, der Brugger in guter Erinnerung ist, ging es explizit ums Alemannische. Jürgen („Brägel“) Brunner hatte sich in einem Interview als „alemannisches Urviech“ bezeichnet.