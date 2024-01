Haushalt in Hasel: Ergebnisse im Minus

Negative Ergebnisse

Vorweg teilte Littwin mit, dass hinsichtlich des Kindergartens noch keine Entscheidung getroffen wurde, auch wenn 150 000 Euro als Zuschuss für eine Erweiterung bereitgestellt werden. Für den Ergebnishaushalt – also der Teil, der das Eigenkapital der Gemeinde darstellt – rechnet die Verwaltung derzeit mit einem Verlust von rund 122 000 Euro. Ein Teil des Defizits ergebe sich aus einer höheren Zahlung an den Träger des Kindergartens. „Mit der Einführung einer neuen Gruppe gibt es auch eine höhere Personalumlage an den Träger“, erläuterte Weiß.

Im Finanzhaushalt, in dem Ein- und Auszahlungen abgebildet werden, rechnet man in Hasel mit einem Minus von rund 27 500 Euro. Hasel investiert in den Neubau der Brücken im Hausweg und in Glashütten Distelschopf, die gemeinsam mit rund 240 000 Euro zu Buche schlagen.