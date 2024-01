Haushalt in Schieflage: Höheres Defizit als erwartet

Erst Projekte abschließen

Bürgermeister Philipp Lotter kündigte an, die laufenden Projekte wie die „Neue Ortsmitte“ oder die Fahrradstraße in diesem Jahr abschließen zu wollen. „Ich habe beschlossen in der ersten Jahreshälfte keine weiteren größeren Projekte zu beginnen“, sagte er. Er sprach sich für einen „zweckmäßigen Bürokratieabbau“ und für den Abbau der „Hürde der zeit- und kostenintensiven Förderanträge“ aus.

Lotter wünschte sich, dass die Eltern einen größeren Anteil der Betriebskosten der Kita übernehmen, nicht nur 20 Prozent. Denkbar wäre auch, dass das Land die Kosten für die Kitas übernimmt. Aufmerksam machte er auch auf den steigenden Bedarf an Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung. Leistbar würden die Aufgaben der Kommune, „wenn die gesamtstaatliche Fokussierung auf das Wesentliche gelegt wird und Prioritäten gesetzt werden“.