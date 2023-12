Haushaltsplan für Hausen: Für Investitionen braucht es Kredite

Zweithöchster Wert

Jost präsentierte auch eine Statistik mit den Steuereinnahmen und den Umlagen der vergangenen 25 Jahre. Die Steuereinnahmen – gerechnet wird mit knapp 4,3 Millionen Euro – erreichen 2024 den zweithöchsten Wert in diesem Zeitraum, die Umlagen mit 2,1 Millionen Euro allerdings den höchsten Wert. Bei den Erträgen gibt es fast überall Zuwächse, aber durch die um fast 320 000 Euro niedrigeren Steuern im Vergleich zum Vorjahr fallen die Erträge letztlich um rund 120 000 Euro geringer aus als 2023. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen um etwa 810 000 Euro.

Die Investitionen

Einige Investitionen sind geplant: Unter anderem stehen Straßenbaumaßnahmen im Zweierweg, in der Bündtenfeldstraße, in der Teichstraße und an der Kreuzung Hebelstraße/Bündtenfeldstraße an. Gemacht werden Wege, der Schulhof und der Platz sowie die Straßenbeleuchtung im Gebiet Bürgerzentrum (Gesamtsumme 1,5 Millionen Euro). Der Straßenbau an der Fahrradstraße geht weiter (351 000 Euro), Wasserleitungen in der Talstraße, der Hebelstraße, im Stockmattweg bis Friedhofweg sowie die Trinkwasserspeiseleitung zum Hochbehälter (zusammen rund 395 000 Euro) und Abwasserleitungen in der Talstraße, der Hebelstraße und der Bündtenfeldstraße (Inlinersanierung) (zusammen 269 000 Euro) werden erneuert. Während für die Photovoltaikanlage für die Halle 140 000 Euro in den Haushalt eingestellt sind, wurden die 69 000 Euro für die PV-Anlage auf der Grundschule aus dem Haushaltsplan genommen. Der Bauhof soll ein neues Streusalzsilo (35 000 Euro) bekommen, das Rathaus ein neues Zeiterfassungssystem (20 000 Euro), ein Dokumentenablagesystem (rund 28 000 Euro) und einen überdachten Fahrradständer (3000 Euro).