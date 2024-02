Hebelmusik Hausen: Dirigent hört auf

Zum ersten Mal gibt es eine „Brass Night“ am 21. September mit den „Brassbuebe“ und DJ Dirk in der Festhalle. Am Tag darauf ist „Suppensonntag“. Geplant ist ein Frühschoppen- und Nachmittagskonzert. Die Hebelmusik freut sich auf ihren Auftritt beim Eidgenössischen Trachtenfest (ETF) am 30. Juni in Zürich, das alle zwölf Jahre stattfindet.

Auf einen Blick – Hebelmusik Hausen

Vorsitzende:

Sandra Boos

Mitglieder:

349, davon 87 Aktive