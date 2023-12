Absagen an Interessierte

Weitere Anfragen für den Weihnachtsmarkt mussten aus Platzgründen sogar abgelehnt werden. Selbstgefertigte Waren wie Motorsägen-Kunstgegenstände, Holzartikel, Gestricktes und Genähtes, Karten, Schmuck und an Deko-Artikeln warteten auf ihre Interessenten. Am kalten Abend konnten sich die Besucher an mehreren Feuerschalen aufwärmen und sich dort mit anderen unterhalten.