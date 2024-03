Ein tragischer Fall indes ist der einer Familie aus Syrien. Der Vater floh mit dem älteren Sohn über den Balkan und kam nach Steinen. Die Mutter und der jüngere Sohn vertrauten auf Hilfsorganisationen und landeten in Mannheim. Die große Zusammenführung endete traurig: In der Nacht vor dem Eintreffen verstarb das Familienoberhaupt an einem Herzinfarkt. Die Witwe zog mit den Jungs in eine Zweizimmerwohnung. Diese war das Erbe einer Frau, die sich auf soziale Weise einbringen wollte und an Menschen mit Migrationshintergrund dachte. Die syrische Witwe absolvierte eine Ausbildung zur Erzieherin und sei sehr beliebt gewesen. Heute lebt sie wieder in Mannheim.

Natürlich gebe es keinen Garantieschein für ein gutes Miteinander – man müsse es eben probieren, betont Jackermeier. Sie schlägt vor, einfach vorbei zu schauen, um sich ein Bild zu machen und die Menschen in der Unterkunft kennenzulernen: Jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr sei immer jemand vor Ort (für den Sicherheitsdienst sollte man seinen Ausweis mitbringen).