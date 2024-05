Hellen-Keller-Schule Maulburg: Kinder selbstständig machen

„Hereinspaziert“, hieß es mit einem freundlichen Willkommensgruß durch den Konrektor der Helen-Keller-Schule Maulburg, Michael Griebel, an die wartenden Gäste. Eingeladen war zum Tag der offenen Tür. Und die Besucher scharenweise. Nicht nur im Hauptgebäude in Maulburg waren die Türen geöffnet, sondern auch in den Filialen der Außenstelle in Steinen und der berufsvorbereitenden Einrichtung (BVE) in Haagen. Die rund 100 Bediensteten inklusive der Lehrpersonen und 220 Schüler, darunter 40 Körperbehinderte, sind auf mehrere Standorte verteilt. Nicht ganz zufällig fiel der Info-Tag auf den „Tag der Inklusion“.