Hemdglunki in Grenzach-Wyhlen: Benz hat keine Chance gegen die narren

Narrenmeister Ralf Gentner (rechts) knöpfte Burgi Tobias Benz den Rathausschlüssel ab. Foto: Heinz Vollmar

Bürgerverein übernimmt erstmals die Bewirtung

Für das leibliche Wohl sorgte in diesem Jahr erstmals der Bürgerverein, der mit einem Imbisstand aufwartete und wesentlichen Anteil am Gelingen der Hemdglunki-Veranstaltung und des Narrenbaumstellens hatte.

Für pyrotechnischen Zauber sorgte wieder einmal die Waggis-Clique Wyhlen, die von einem nahegelegenen Balkon aus das Narrenbaumstellen bejubelte und in ein Farben- und Lichtspektakel verwandelte.

In Grenzach vollzog sich dann ein ähnliches Zeremoniell. Auch in „Wyhlen-West“ musste der Bürgermeister seinen Rathausschlüssel an Oberzunftmeister Stefan Koppetsch abgeben, während die große Schar der Hemdglunkis den Grenzacher Fasnachtsslogan „Trotz G‘stank der Chemie, Fasnacht mueß si“ skandierten.