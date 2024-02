Hemdglunki: Schlafmützen-Alarm in Schopfheim und Fahrnau

Die Fahrnauer Festhalle füllte sich rasch. Foto: Anja Bertsch

In Fahrnau war es vor allem die Glunkiparty in der Festhalle (rechts), die regelrecht gestürmt wurde : Die überwiegend junger Partygänger standen in langen Schlangen an, um in der Halle dann bis spätnachts gemeinsam zu feiern.