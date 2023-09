Herbstfest Schopfheim Schlendern und Bummeln in der City

Musik an mehreren Orten

Dreimal gibt es Musik beim Herbstmarkt. Auf der Hauptbühne neben dem Rathaus spielt die Gruppe „Zitlos“. Die „Knaschtbrüeder“ Weißenberger werden in der Feldbergstraße zu hören sein. Und auf dem Pflughof gibt das Radio Freies Wiesental den Ton an. Ebenfalls auf dem Pflughof tritt immer wieder die Formation „Move Dance“ auf. Für die Kleinen wird dort ein Kinderschminken angeboten.

Künstler- und Flohmarkt

Ein Künstler- und Handwerkermarkt lockt in der Hebelstraße zum Stöbern. Ein Flohmarkt wartet in der Scheffelstraße an der Passage der Bahnhof-Apotheke. Vögtlin fasst zusammen: „Wir haben neben 50 bis 60 geöffneten Geschäften rund 20 externe Anbieter.“ Sie sorgen zu einem großen Teil auch für das leibliche Wohl der Marktbesucher.

Hauptstraße teils blockiert

Als etwas nachteilig sieht Manfred Schnell einzig, dass in diesem Jahr an der Hauptstraße, also im Mittelpunkt des Geschehens, ein großer Baukran steht. Die neuen Sitzmöbel stehen überdies genau dort, wo in den Vorjahren Marktstände aufgebaut waren, sodass umgeplant werden muss. Nachmeldungen nehmen die Organisatoren übrigens noch bis Mitte nächster Woche an. Dann steht der Aufbauplan.

Und das Motto Herbst? Ach ja, räumt Bühler ehrlich ein: „Das Kind verkaufsoffener Sonntag musste einen Namen haben.“ Aber es wird Kürbisse und Vogelscheuchen als zeitgemäße Deko beim Herbstmarkt geben.

Innenstadt autofrei

Die Veranstaltung, die einen festen Platz im Terminkalender der Stadt hat, verbannt alle Autos – auch die der Anlieger – am 24. September aus der Innenstadt. Spätestens morgens um 7 Uhr müssen Anwohner ihr Fahrzeug wegstellen, wenn sie nicht abgeschleppt werden wollen. Es gibt ausreichend Parkraum in der Uehlin-Tiefgarage sowie bei Schärers Au, am Viehmarktplatz, an der Stadthalle und am Wiesenweg.

Jetzt hoffen die Veranstalter des Herbstmarktes auf ansprechendes Wetter. Bei sonniger Witterung profitieren die Außen-Angebote, bei Regen zieht es die Besucher verstärkt in die Geschäfte, zeigt die Erfahrung.