Herrenschwand: „Bib Gourmand“ für den Waldfrieden

Ihr Mann Volker Hupfer, der die Familientradition in Herrenschwand in der dritten Generation fortsetzt, sagt: „Die Auszeichnung von Michelin treibt einen immer von Neuem an.“ Und er stellt klar: „Es ist schwierig, das Niveau zu halten und sich weiter zu entwickeln.“ Denn: „Stehen bleiben ist nicht genug.“ Die Spannung gehört dazu: Denn die Michelin-Tester sind inkognito da. Man kennt sie nicht. Und die Küche muss an jenem Tag in Höchstform sein, sonst ist das Prädikat futsch.

Beginn mit Pensionsbetrieb

Volker Hupfer startet einen kurzen Rückblick in die Vergangenheit: Es war seine Oma Hilde Flum, die 1954 mit einem Schwarzwald-typischen Pensionsbetrieb in Herrenschwand begann. „Mit wenigen Zimmern und der Landwirtschaft nebenbei“, beschreibt der Enkel. Die tolle Lage auf gut 1000 Höhenmetern und die Ruhe lockte die Gäste aus ganz Deutschland an, im Winter seinerzeit auch wegen des Schnees.