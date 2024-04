Herten: Wehr feiert in zwei Jahren Jubiläum

40 Jahre Jugendfeuerwehr

Im Juni fand zum 40. Geburtstag der Nachwuchsabteilung ein Spielelauf für die Jugendfeuerwehren des Landkreises um und durch Herten statt. 34 Anlässe zählte Jugendleiterin Saskia Müller, darunter die Unterstützung beim Spielefest der Sparkasse im Europa-stadion und beim Pokalwettkampf der Kreisjugendfeuerwehr in Rheinfelden. Feuerwehrtechnisch beschäftigten sich die acht Jungs und ein Mädchen mit den Fahrzeugen, Funken und dem klassischen Löschangriff. Insgesamt kamen so 781 Dienststunden zusammen, so Müller, die ihr Amt abgibt. Die Nachfolge von ihr und ihrem Stellvertreter Andre Lambelet übernehmen Lars Räuber und Manuel Kopp.