Am Tag der Arbeit, Mittwoch, 1. Mai, ab 10 Uhr, laden die Höhli-Teufel zur alljährlichen Maischenke am Dreschschopf ein. An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 9. Mai, ab 11 Uhr, veranstaltet der Verein das traditionelle Grillfest am Dreschschopf. Bei beiden Veranstaltungen gibt es eine Bewirtung mit Speisen und Getränken.