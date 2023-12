Hohe Würdigung: Bundesverdienstkreuz für Schopfheimer Ewald Schulz

Der Schopfheimer bekam die Auszeichnung am Freitag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Neuen Schloss in Stuttgart überreicht, gemeinsam mit 17 weiteren Bürgern, wie es in einer Mitteilung des Staatsministeriums heißt. Die Ordensaktion fand anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamtes statt.