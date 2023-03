Die Stoppuhr läuft

Lediglich das zu steigernde Holz lag nicht vor Ort – oder doch? Ein Ster stand herausfordernd am Weg. Diesen symbolischen Ster hatte Peter Kuder gestiftet. Man konnte ihn amerikanisch ersteigern. Ortschaftsrat Holger Sutter erklärte im Auftrag des erkrankten Ortsvorstehers Jürgen Schäfer den Ablauf, Sabine Sutter-Wöppel stellte die Stoppuhr.

350 Euro in zwölf Minuten

Während einer gewissen Zeit konnten Fünf-Euro-Scheine in ein Glas geworfen werden. Niemand wusste, wann die Zeit abgelaufen war. So kamen innerhalb von zwölf Minuten 350 Euro zusammen, die an eine soziale Organisation gespendet werden. Sutter kaufte dem Gewinner, Bernd Kessler, den Ster ab und erhöhte auf 500 Euro.