Hospizbegleitung „Begegnung bis zuletzt“

Weiterführende Informationen

Ambulante Hospizbegleitung:

Der Ambulante Hospizdienst Schopfheim & Wiesental richtet sein Angebot der Beratung und Begleitung an Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung und an Hochbetagte in Schopfheim und dem ganzen Wiesental. Das Angebot ist kostenfrei. Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter/innen besuchen zu Hause, im Krankenhaus oder auch in Wohnangeboten für Senioren und in Pflegeheimen. Kontakt: Tel. 07622/69 75 96 50 (AB) oder E-Mail an hospizdienst.schopfheim@diakonie.ekiba.de

Kurstermine

für die Zertifizierung in der Hospizbegleitung 2024: Modul 1: 1. bis 3. März; Modul 2: 12. bis 14. April; Modul 3: 7. bis 9. Juni; Modul 4: 5. bis 7. Juli.

Spendenkonto:

Diakonisches Werk im Landkreis Lörrach IBAN: DE71 5206 0410 0105 0204 33. Evang. Bank eG. Verwendungszweck: Ambulanter Hospizdienst Schopfheim & Wiesental (Bei Bedarf einer Spendenquittung bitte Namen und Adresse angeben)