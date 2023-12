Hühner-Challenge in Adelsberg: Besucher wählen ihr Lieblingshuhn

Für Hühner bekannt

Die Landfrauen hatten sich für das Thema Hühner entschieden, weil Hühner auf dem Adelsberg eine lange Tradition haben. Glaubt man den Erzählungen, so warben die Bäuerinnen, die ihre Eier auf dem Zeller Markt verkauften, damit, dass sie zwei Dotter hätten. Die Fastnachtsclique der „Adelsberger Zweidotter“ griff dies bei ihrer Gründung damals auf. So war es selbstverständlich, dass auch sie in ihren Kostümen den Tag mitgestalteten.