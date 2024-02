Imkerverein Kleines Wiesental: Waldhonig wird knapp

Ehrungen

Dass Kontinuität bei den Mitgliedern herrscht, wurde bei den Ehrungen ersichtlich. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Marianne Krieg, Sarah Dießlin, Marion Brendlin, Stefan Eiche, Urs Kuntz, Bernd Pfunder und Horst Wagner mit der Bronze-Nadel des Landesverbands geehrt. Werner Kuttler erhielt für 30 Jahre aktive Imkerei die Nadel in Gold.

Ausblick

Auch 2024 findet wieder ein Imkerkurs statt. Einen Infoabend gibt es am Montag, 11. März, ab 18.30 Uhr in Sallneck in der alten Schule.

Am 7. Juli ist der Imkerverein am Naturparkmarkt wieder mit einem Stand vertreten. Eine Woche später am 14. Juli wird der Tag der Deutschen Imkerei beim Vereinsheim am Nollen ausgerichtet.