Infotag in Schopfheim: Nur wenige Fragen zu Windenergie und Photovoltaik

Kistler übergab das Wort an den Verbandsdirektor Sebastian Wilske. Dieser erläuterte in einem Dia-Vortrag, dass aufgrund der aktuellen Vorgaben im Regionalplan Gebiete mit mindestens 1,8 Prozent der Fläche für die Windenergie gesichert werden müssen. Das Planungskonzept umfasse 53 Vorranggebiete für die Windenergie in den Landkreisen des Verbandes mit insgesamt 7504 Hektar Fläche, die einen Stromertrag von 190 Watt pro Quadratmeter oder mehr ermöglichen, im Mittel 213 Watt pro Quadratmeter. Aufgrund der Topografie der Region zwischen Basel und Konstanz würden sich aufgrund des herrschenden Windes besonders die Höhenzüge eignen.