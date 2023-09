Inklussionssport Der FVLB gründet ein Inklusionsteam

Entstanden ist die Idee einer Inklusionsmannschaft bereits im Oktober 2022. In zahlreichen Gesprächen zwischen Alexandra Sieberer, Geschäftsführerin der direct help better future gGmbH, und Dominik Kiesewetter wurde das Projekt immer konkreter. „Inklusion ist ein ganz großer Schwerpunkt unserer Arbeit“, erklärte die Geschäftsführerin, die mit ihrer GmbH dem Projekt auch eine finanzielle Absicherung geben kann und will.

„Ich war im vergangenen Oktober beim ersten Spieltag der Inklusionsliga und die Atmosphäre war unglablich“, berichtet Alexandra Sieberer. Sie freute sich vor allem über die Haltung des FVLB und mit welchem Respekt alle Beteiligten an das Thema Inklusion herangehen. Damit auch die medzinische Versorgung in allen Bereichen kompetent abgesichert ist, wurde das e&k Sanitätshaus als Partner in das Projekt einbezogen.

„Wir haben uns mit dem Verband und dem Behindertensportverband ausgetauscht und das Projekt mittlerweile so weit voran gebracht, dass wir in 14 Tagen das erste Kennenlerntraining anbieten wollen,“ verkündete Kiesewetter durchaus stolz im Rahmen eines Pressegesprächs im Grütt-Sportpark.

Mit im Boot sind auch die Pestalozzi-Schule, die Hellen-Keller-Schule und das St. Josephshaus. Die Lebenshilfe Lörrach ist über das Projekt informiert, hat aber bisher keinen Vertreter zu den Besprechungen geschickt. „Wir gehen davon aus, dass das Interesse defnitiv da sein wird“, meint Kiesewetter.

Auch die Stadt Lörrach war von Anfang an bereit, das Projekt tatkräftig zu unterstützen. „Da sind wir extrem dankbar für die Unterstützung durch die Stadt“, freute sich Kiesewetter. Für Joachim Cerff, Sportkoordinator der Stadt Lörrach, fristete das Thema Inklusion immer eine Art Dornröschenschlaf. Darum ist er nun Feuer und Flamme, dass sich der FVLB der Sache annimmt. „Für uns ist klar, dass sowas auch ein Herzensprojekt ist.“ Cerff betonte auch die gesellschaftliche Bedeutung des Projekts.

Großes Ziel ist es, das neue Team genauso im Verein zu verwurzeln wie es bereits bei allen U-Mannschaften und den Herren der Fall ist. Auch wenn sich die Beteiligten zahlreiche Meinungen und Erfahrungswerte eingeholt haben, betonte Sieberer, dass es ein Abenteuer sei, weil es neu sei. Als Schirmherr für das Projekt wurde Torhüter Felix Gebhardt gewonnen. Gebhart spielte in seiner Jugend beim FVLB und wurde jetzt in die deutsche U21-Nationalmannschaft berufen.